Liderlerden Demokrasi ve Eşitsizlik Mesajı - Son Dakika
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Liderlerden Demokrasi ve Eşitsizlik Mesajı

Kolombiya, Şili, Brezilya, İspanya ve Uruguay liderleri, demokrasiyi güçlendirmek için toplandı.

27.02.2025 08:16
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ev sahipliğinde Şili, Brezilya, İspanya ve Uruguay liderleri video konferans toplantısında bir araya geldi.

Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, toplantıda, Eylül 2024'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ele alınan aşırıcılık, eşitsizlik ve dezenformasyonla mücadele konularının yanı sıra demokrasiyi, çok taraflılığı ve küresel yönetişimi güçlendirecek ilkelerin ve ortak eylemlerin masaya yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, liderlerin demokrasiyi ve kurumlarını güçlendirme taahhüdünü yeniden teyit ettiği, ayrıca eşitsizlik, yanlış bilgilendirme, sosyal medya ve diğer dijital teknolojilerin kötüye kullanımına karşı alınacak önlemler konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

Çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulanan açıklamada, "Bu toplantı, Şili, Brezilya, İspanya, Kolombiya ve Uruguay liderlerinin demokrasiyi koruma, aşırıcılığı önleme ve daha kapsayıcı, adil ve dirençli toplumları teşvik etme konusundaki kararlılıklarını yansıtmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Toplantıya Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Uruguay'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Yamandu Orsi katıldı.

Kaynak: AA

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