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- Londra'da kaçan Kraliyet atları ortalığı birbirine kattı: 4 yaralı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da eğitim sırasında kaçan Kraliyet atları sokakları birbirine kattı. Olay sırasında meydana gelen kazalarda 4 kişi yaralandı.

Londra'da Kraliyet Süvari Alayı'na ait 5 at, Belgravia bölgesinde günlük eğitimleri sırasında binicilerini fırlatarak kaçtı. Cadde ve sokaklarda hızla koşan atlar, paniğe yol açtı. Atlardan biri Buckingham Palace Caddesi'ndeki bir araca çarptı, başka bir atın da bir tur otobüsüne çarptığı belirtildi. Görgü tanıkları bir atın kanlar içinde olduğunu ifade etti.

Londra Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Çevredekilerin de yardımıyla bir süre sonra yakalanan atlar veterinere götürüldü.