Londra'da kaçan Kraliyet atları ortalığı birbirine kattı: 4 yaralı - Son Dakika
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Londra'da kaçan Kraliyet atları ortalığı birbirine kattı: 4 yaralı

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Londra'da Kraliyet Süvari Alayı'na ait 5 at, eğitimleri sırasında kaçarak cadde ve sokaklarda paniğe yol açtı. Kazalarda 4 kişi yaralandı. Atlar, bir araca ve bir tur otobüsüne çarptı. Yakalanan atlar veterinere götürüldü.

24.04.2024 16:29
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- Londra'da kaçan Kraliyet atları ortalığı birbirine kattı: 4 yaralı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da eğitim sırasında kaçan Kraliyet atları sokakları birbirine kattı. Olay sırasında meydana gelen kazalarda 4 kişi yaralandı.

Londra'da Kraliyet Süvari Alayı'na ait 5 at, Belgravia bölgesinde günlük eğitimleri sırasında binicilerini fırlatarak kaçtı. Cadde ve sokaklarda hızla koşan atlar, paniğe yol açtı. Atlardan biri Buckingham Palace Caddesi'ndeki bir araca çarptı, başka bir atın da bir tur otobüsüne çarptığı belirtildi. Görgü tanıkları bir atın kanlar içinde olduğunu ifade etti.

Londra Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Çevredekilerin de yardımıyla bir süre sonra yakalanan atlar veterinere götürüldü.

Kaynak: İHA

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