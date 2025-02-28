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Londra'da Ukrayna Zirvesi

Londra\'da Ukrayna Zirvesi

Starmer, Pazar günü Londra'da Türkiye'nin de katılacağı Ukrayna Zirvesi düzenleyecek.

28.02.2025 13:52
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İngiltere Başbakanı Starmer, Pazar günü Londra'da yapılacak Ukrayna Zirvesi'ne çok sayıda Avrupa ülkesinin yanı sıra Türkiye'yi de davet etti.İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in davetiyle Pazar günü Londra'da, Avrupa ülkelerinin katılımıyla bir Ukrayna Zirvesi gerçekleştirilecek. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu Zirve'nin Avrupa'nın barışa yönelik bir çözüm için Ukrayna'nın egemenliğini ve güvenliğini güvence altına alan ortak ve kararlı desteğini ortaya koymayı hedeflediği kaydedildi.

Zirve'de Ukrayna'nın pozisyonunu güçlendirmek amacıyla askeri yardımların artırılması ve Rusya üzerindeki ekonomik baskının yoğunlaştırılması konularının ele alınacağı belirtildi.

Zirve'ye, Türkiye, Almanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında olduğu pek çok ülkeden temsilcilerin yanı sıra, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın da davet edildiği belirtildi.

Starmer'in Pazar sabahı zirveden önce Baltık ülkelerinin temsilcileriyle bir telekonferans gerçekleştireceği, daha sonra da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yle ikili telefon görüşmeleri gerçekleştireceği kaydedildi.

Trump: Putin'in anlaşmayı ihlal edeceğini sanmıyorum

İngiltere Başbakanı Starmer, Perşembe günü ABD Başkanı Donald TrumpBeyaz Saray'da ziyaret etmişti. Görüşmenin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rus lider Vladimir Putin'in barış anlaşması sağlandıktan sonra Ukrayna'yı yeniden işgal etme riskine ilişkin soruya, "Hayır. Bunun olacağını sanmıyorum" şeklinde yanıt vermiş ve Putin'i uzun süredir tanıdığını vurgulayarak, "Bir anlaşmaya varırsak bunun kalıcı olacağına inanıyorum" demişti. Donald Trump, ABD'nin Avrupa barış güçlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması durumunda askeri koruma sağlayıp sağlamayacağı konusunda ise net bir yanıt vermekten kaçındı. İngiltere ile Fransa, olası bir ateşkes ya da barış anlaşmasının ardından Ukrayna'ya Avrupa barış gücü gönderilmesini teklif ediyor.

Trump'ın Ukrayna'da bir barış anlaşmasına yönelik Putin'le yakın temas politikası, Washington'un Avrupalı müttefiklerinde endişeye yol açıyor. Kiev ve müttefikleri, Trump ile Putin'in masada kendileri olmaksızın Ukrayna'nın geleceği hakkında bir karara varmalarından ve Kiev'i ciddi toprak tavizlerine zorlayacak bir barış anlaşması konusunda mutabık kalmalarından endişe ediyor.

AFP,dpa/ SÖ,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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