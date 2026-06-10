Lösemili Çocuklar İçin Gıda Kermesi

SAMSUN Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM), çocukların tedavi giderlerine destek amacıyla 1 günlük gıda kermesi düzenledi.

İlkadım ilçesi Süleymaniye Caddesi'nde kurulan kermeste, kendilerine 'Altın Kız' adını veren öğretmen, doktor, avukat ve iş insanlarından oluşan gönüllü kadınlar tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu. 1 günlük gıda kermesine vatandaşlar ve esnaf yoğun ilgi gösterdi.

Lösemili çocuklar yararına her yıl gıda kermesi düzenlediklerini belirten LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşler Başkanı Sema Danışmaz, "Bu yıl da Süleymaniye Caddesi'nde altın kızlarla beraber bir şeyler yaptık. Buradan geçen halk, esnaf ürünlerimizden alıyor. Samsun halkıda buna duyarlı oldu. Bunu sanal medyadan duyurduk. Hiç tanımadığımız insanlar bize kek, börek, dolma yaptılar ve getirdiler. Bizde buraya güzel bir sergi açtık. Bizde bunları burada satacağız ve gelirini de lösemili çocukların ihtiyaçlarında karşılayacağız" dedi.

YARDIMLARINIZ DOĞRU YERLERE GİTSİN

Lösemili çocuklar için yollarda yardım toplayanlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade eden Danışmaz, "Biz resmi bir derneğiz. 27 yıldır Samsun'un derneğiyiz. Kapınıza gelip lösemili çocuklar için para toplayanları, dergi satanları, ürün pazarlayanlara itibar etmeyiz ve hemen polisi arayın. Ayrıca elinde makbuzla lösemili çocuklar için para toplanmıyor. Böyle bir şey yok. Vatandaşlarımız eğer destek vermek istiyorlarsa Atakum'da binamız var. Lösemili çocuklar ve aileleri orada kalıyor. Hem onlarla görüşürler hem de yardım yapmak istiyorlarsa da direk onlara da yapabilirler. Derneğimize de getirip yardımlarda bulunabilirler. Yardımlarınız doğru yerlere gitsin" diye konuştu.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN,