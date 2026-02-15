LÖSEV'den Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
LÖSEV'den Farkındalık Etkinliği

LÖSEV'den Farkındalık Etkinliği
15.02.2026 09:17
LÖSEV, lösemili çocuklar için Sevgi Günü etkinliği düzenleyerek destek çağrısında bulundu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun Ofisi tarafından Sevgi Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kentte kurulan turuncu çadırda vatandaşlarla bir araya gelen Vakıf gönüllüleri, lösemili çocuklara destek çağrısında bulundu.

Etkinlikte ziyaretçiler, lösemiyle mücadele eden çocuklar için hazırlanan Sevgi Panosuna iyi dilek ve destek mesajlarını yazdı.

Program kapsamında yüz boyama etkinlikleri ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Programda katılımcılar, lösemiyle mücadele eden çocuklara moral verirken farkındalık oluşturulması amaçlandı.

LÖSEV Samsun yetkilileri, toplumun her kesiminin desteğinin çocukların tedavi sürecinde büyük önem taşıdığını belirterek, farkındalık çalışmalarının yıl boyunca farklı etkinliklerle sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

