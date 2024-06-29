Lübnan Başbakanı İsrail'e saldırıları durdurması ve Gazze savaşına son vermesi çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan Başbakanı İsrail'e saldırıları durdurması ve Gazze savaşına son vermesi çağrısında bulundu

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'e ülkesine yönelik saldırılarını durdurması ve Gazze savaşına da son vermesi çağrısında bulundu. Mikati, güney bölgelerini ziyaret ederek halk ile dayanışmasını gösterdi ve Lübnan hükümetinin sorumluluğunu yerine getirdiğini belirtti. Mikati, Tel Aviv'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ateşkes kararının uygulanmasını talep etti ve Lübnan'ın barıştan yana olduğunu vurguladı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Mavi Hat sınırında da gerginlik yaşanıyor.

29.06.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'e ülkesine yönelik saldırılarını durdurması ve Gazze savaşına da son vermesi çağrısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Mikati, İsrail'in saldırılar düzenlediği ülkenin güney bölgelerini ziyaret etti.

İncelemeleri sırasında Mikati, güney bölgeleri ve buradaki halk ile dayanışmasını göstermek için ziyaret düzenlediğini, burada olanları yakından takip ettiklerini belirtti.

Mikati, "Halkımızın ve direniş güçlerinin yanı sıra biz de görevimizi yerine getiriyoruz. Lübnan hükümeti, sorumluluğunu yerine getiriyor. Hedefimiz kelimenin tam anlamıyla ülkemizi korumaktır." dedi.

İsrail'den Lübnan'a saldırılarını durdurmasını ve Gazze savaşına da son vermesini isteyen Mikati, Tel Aviv'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı uygulamasını talep etti.

Mikati, Lübnan'ın her zaman barıştan ve BMGK'nin Lübnan ile İsrail arasındaki saldırıların durmasını öngören 1701 sayılı kararını uygulamaktan yana olduğunu vurguladı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 352 Hizbullah mensubu öldü.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Tel Aviv, İsrail, Lübnan, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı İsrail'e saldırıları durdurması ve Gazze savaşına son vermesi çağrısında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:38:56. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan Başbakanı İsrail'e saldırıları durdurması ve Gazze savaşına son vermesi çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement