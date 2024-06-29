Lübnan Başbakanı İsrail'e saldırıları durdurması ve Gazze savaşına son vermesi çağrısında bulundu

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'e ülkesine yönelik saldırılarını durdurması ve Gazze savaşına da son vermesi çağrısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Mikati, İsrail'in saldırılar düzenlediği ülkenin güney bölgelerini ziyaret etti.

İncelemeleri sırasında Mikati, güney bölgeleri ve buradaki halk ile dayanışmasını göstermek için ziyaret düzenlediğini, burada olanları yakından takip ettiklerini belirtti.

Mikati, "Halkımızın ve direniş güçlerinin yanı sıra biz de görevimizi yerine getiriyoruz. Lübnan hükümeti, sorumluluğunu yerine getiriyor. Hedefimiz kelimenin tam anlamıyla ülkemizi korumaktır." dedi.

İsrail'den Lübnan'a saldırılarını durdurmasını ve Gazze savaşına da son vermesini isteyen Mikati, Tel Aviv'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı uygulamasını talep etti.

Mikati, Lübnan'ın her zaman barıştan ve BMGK'nin Lübnan ile İsrail arasındaki saldırıların durmasını öngören 1701 sayılı kararını uygulamaktan yana olduğunu vurguladı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 352 Hizbullah mensubu öldü.