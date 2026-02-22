Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail Saldırılarına Kınama - Son Dakika
Son Dakika Logo

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail Saldırılarına Kınama

22.02.2026 11:25
Avn, İsrail'in saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumdan sorumluluk almasını istedi.

BEYRUT, 22 Şubat (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in kara ve denizden ülkenin güneyindeki Sidon ve doğusundaki Bekaa bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Avn, devam eden saldırıların bölgede istikrar sağlamak ve İsrail'in Lübnan'a yönelik düşmanca eylemlerini durdurmak için yapılan diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan kasıtlı adımlar olduğunu söyledi.

Hava saldırılarının Lübnan'ın egemenliğine yönelik yeni bir ihlal teşkil ettiğini ve uluslararası yükümlülüklerin açık bir ihlali anlamına geldiğini belirten Avn, bu eylemlerin uluslararası toplumun iradesini, özellikle de BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tüm hükümlerine tam uyum çağrısını hiçe saydığını ifade etti.

Avn, bölgede istikrarı korumaya çalışan ülkelere çağrıda bulunarak, saldırıların durdurulması ve uluslararası kararlara uyulmasının sağlanması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini istedi.

İsrail, cuma günü Sidon kentindeki Ayn el Hilve Kampı ile Bekaa bölgesindeki bazı kasabalara yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 10'dan fazla kişi hayatını kaybederken, 35'ten fazla kişi ise yaralandı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

11:41
