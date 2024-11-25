Lübnan'da Ateşkes İçin İlerleme

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Beyaz Saray, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese ulaşılması noktasında "kayda değer ilerleme" kaydettiklerini ancak henüz sonuca ulaşmadıklarını bildirdi.

AA muhabirinin sorusuna yazılı cevap veren bir Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını ve olası ateşkes sürecini değerlendirdi.

ABD'li sözcü, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda, "Kayda değer ilerleme kaydettik ancak henüz sonuca ulaşmış değiliz. Mavi Hat'tın iki tarafındaki sivillerin evlerine güvenle dönebilmelerini sağlamak amacıyla diplomatik bir çözüme ulaşabilmek için çalışmaya devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Lübnan'da ateşkese doğru ilerlendiğini ancak ele alınması gereken bazı "sorunlar" olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtmişti.

İsrail basını da Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkes taslağını "prensipte onayladığını" ancak bazı konuların henüz çözülemediğini yazmıştı.