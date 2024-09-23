Lübnan'da Eğitim Ara Verildi

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İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan'ın genelindeki tüm üniversite ve okullarda yarın eğitime ara verildi.

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, yaptığı açıklamada, Nebatiye, Bekaa, Baalbek, Hermel, Beyrut, Cebel Lübnan, Kuzey ve Akkar kentlerinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Halebi, askeri ve güvenlik durumunda yaşanan gelişmelerin öğrencilerin okullarına gitmesinde tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Öte yandan bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinden ve güneydeki diğer bölgelerden binlerce Lübnanlı kuzeydeki Sayda ve Beyrut'a doğru göç ediyor.

Halebi, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkenin güneyinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 182 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugünkü saldırılarda 182 kişinin öldüğünü, 727 kişinin yaralandığını açıkladı.