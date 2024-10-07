Lübnan'da İsrail Hava Saldırıları: 11 Ölü

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BEYRUT, 7 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Pazar akşamı Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in, Cebel-i Lübnan Valiliği'ne bağlı Aley ilçesinin Kayfun köyündeki bir evi hedef aldığı hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Ayrıca İsrail'e ait bir insansız hava aracının Güney Lübnan'ın doğusundaki Marj Uyun kasabasının kuzey girişinde seyir halindeki bir motosiklete füze fırlatması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen askeri kaynaklara göre, "Öğleden sonra gerçekleşen İsrail hava saldırısında sınır bölgesinin orta kesiminde bulunan Yarun köyündeki bir cami yerle bir oldu."