Lübnan'da Savaş Kaçkınları

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İsrail ordusunun hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan'ın güneyinde özellikle sınır bölgelerine yakın yerleşimlerdeki halk ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik hava saldırılarını bu sabahtan itibaren yoğunlaştırdı.

Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla "hedefin" vurulduğu belirtildi.

Saldırıların yanı sıra İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sivillere, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı.

Sabah saatlerinde başlayan iki ayrı hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeden dumanlar yükseldi.

Saldırılar nedeniyle özellikle Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde ikamet eden siviller, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

Evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanların araçlarla bölgeden ayrılmasının ardından kuzeye giden yollarda yoğun trafik oluştu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde başkent Beyrut'a doğru giden yollardaki araç trafiği dikkati çekiyor.