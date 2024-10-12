Lübnan'daki Sağlık Sistemi Kriz İçinde - Son Dakika
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Lübnan'daki Sağlık Sistemi Kriz İçinde

DSÖ, Lübnan'daki sağlık sisteminin İsrail saldırılarıyla başa çıkmakta zorlandığını açıkladı.

12.10.2024 15:16
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in havadan ve karadan saldırılar düzenlediği Lübnan'daki sağlık sisteminin artan ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlandığını belirtti.

Ghebreyesus, İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki sağlık sistemine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Lübnan'da saldırı altında bulunan bölgelerdeki 207 sağlık ocağından 100'ünün şiddetin artması nedeniyle şu anda kapalı olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Saldırıların ardından yapısal hasar sebebiyle 5 hastane kapandı. Yaklaşık 100 kişinin ölümüne neden olan, sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik saldırılar durdurulmalı. Yaralı sayısı artıyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Lübnan'daki sağlık sisteminin sınırlı insan ve kaynak kapasitesi nedeniyle ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlandığını vurgulayarak, "Hastaların ve sağlık çalışanlarının acilen korunmasını istiyoruz. Barış istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 229 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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