Lübnan'daki Türkler Mersin'e Tahliye Edildi - Son Dakika
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Lübnan'daki Türkler Mersin'e Tahliye Edildi

588 Türk vatandaşını taşıyan gemi Mersin Limanı'na ulaştı, yolcular inmeye başladı.

10.10.2024 21:53
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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(MERSİN) - İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan ve içinde 588 kişinin bulunduğu gemi, Mersin Limanı'na ulaştı. Yolcular gemiden inmeye başladı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar gemisi saat 21.00 sıralarında Mersin Limanı'na yanaştı. 588 kişinin bulunduğu gemiden yolcular inmeye başladı. Yolcuları Dışişleri Bakan Yardımcısı, Mersin Valisi, Mersin İl Emniyet Müdürü, Mersin İl Jandarma Genel Müdürü ve Mersin AFAD İl Müdürü'nün de bulunduğu heyet karşılıyor.

378 kişiyi taşıyan TCG Sancaktar'ın da ilerleyen saatlerde Mersin Limanı'na gelmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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