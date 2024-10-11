Lübnan'dan 966 Türk Tahliye Edildi

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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(MERSİN) - İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan gemiyle Mersin'e getirilen Türklerin tahliye işlemleri tamamlandı. Lübnan'dan, 588'i TCG Bayraktar ile 378'i de TCG Sancaktar gemileriyle olmak üzere toplam 966 kişi tahliye edildi. Tahliyeye SAT komandoları da destek verdi.

İsrail'in saldırdığı Lübnan'da yaşayan Türkler, Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının koordinesinde Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileriyle tahliye edildi.

İlk olarak, 588 sivili taşıyan ve dün sabah erken saatlerde Beyrut'tan yola çıkan TCG Bayraktar gemisi saat 21.00 sularında Mersin Limanı'na yanaşarak, yolcuları indirdi. İçinde 378 sivilin bulunduğu TCG Sancaktar gemisi de saat 02.20 sularında Mersin Limanı'na yanaştı.

Valizleri ve eşyalarıyla gelen yolculara gemiden inerlerken, görevliler yardım etti. Tahliye edilenler arasındaki yaşlı, çocuk ve engelliler, görevliler eşliğinde gemiden indirildi.

Yolculardan yaralı, rahatsızlanan veya tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar, alanda bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Diğerleri otobüslerle gidecekleri yerlere götürüldü.

Lübnan'dan ailesiyle ikinci gemide gelen Eyüp Sabri Kırgız, tahliye operasyonuna katılan ekiplerin kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi. Kırgız, "Onlar da 36 saattir uyumuyorlar. Uyumadılar ama bizi çocuk gibi uyuttular, yemeğimizi, suyumuzu yanımıza koydular. Herkese çok teşekkür ediyorum. Vatanımızda olmak çok güzel bir duygu. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Yolculardan bazıları farklı illerdeki yakınlarının yanına gitmek için kentten ayrıldı, bazıları da konaklamaları için Mersin Valiliğince hazırlanan misafirhanelere götürüldü.