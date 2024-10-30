Lübnan'dan İsrail'e Şikayet - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e Şikayet

Lübnan, İsrail'in sağlık sektörüne saldırılarını kınayarak BM'ye başvurdu, sağlık personeli hayatını kaybetti.

30.10.2024 15:24
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BEYRUT, 30 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 8 Ekim 2023 ile 24 Ekim 2024 tarihleri arasında Lübnan'ın sağlık sektörüne yönelik saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler misyonu aracılığıyla BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet başvurusunda bulundu.

Bakanlık, hastaneleri, ilk aşama sağlık merkezlerini ve ambulansları hedef alan toplam 281 saldırıda 163 sağlık ve yardım çalışanının hayatını kaybettiğini ve yüzlercesinin yaralandığını belirtti.

Şikayette, sağlık personelinin yerlerinden edilmesi, ilaç ve temel malzeme sıkıntısı yaşanması ve anneler ve yenidoğanlar başta olmak üzere hasta bakımlarının azalması gibi sorunlar belirtilerek, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık sistemi üzerindeki ciddi etkileri vurgulandı.

Ayrıca özellikle çatışmalardan etkilenen çocuklar için ruh sağlığı hizmetlerine duyulan ihtiyacın giderek arttığına da dikkat çekildi.

Uluslararası topluma sağlık altyapısını destekleme, Güvenlik Konseyi'ne ise savaş suçu teşkil eden eylemlerinden dolayı İsrail'e hesap sorma çağrısı yapan Lübnan, uluslararası insani hukuk kapsamında sağlık kurumlarının ve çalışanlarının korunması için adım atılması çağrısında da bulundu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'dan İsrail'e Şikayet - Son Dakika

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