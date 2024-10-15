Lübnan için Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Lübnan için Acil Yardım Çağrısı

BM, Lübnan'daki insani krize dikkat çekerek acil yardım ve ateşkes talebinde bulundu.

15.10.2024 15:50
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırıları altında olan Lübnan'da kötüleşen durum sebebiyle "acil insani yardım" çağrısında bulundu.

UNICEF internet sitesinde, Lübnan'a 3 günlük ziyarette bulunan WFP İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau ve UNICEF İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban adına ülkedeki insani duruma ilişkin açıklama yayımladı.

Lübnan'da insanların korku içinde ve geleceğin ise belirsiz olduğuna işaret edilen açıklamada, "Lübnan'da dünyanın kaçınmak istediği savaş yaşanıyor ve şimdiden bir felakete neden oldu." ifadesine yer verildi.

Zorla yerinden edilen yüz binlerce kişinin İsrail saldırıları sebebiyle Suriye'ye geçtiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Lübnan'da neredeyse her çocuk saldırılardan bir şekilde etkilenmiş durumda. Birçoğu bombardımanların kurbanı oldu. Sevdiklerini, evlerini ve eğitime erişimlerini kaybetti. Şimdi ufukta beliren aşırı yoksullukla ve belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Yaklaşık 1.2 milyon insan, kırılgan topluluklara sıçrayan çatışmalardan doğrudan etkilendi. Bunların 190 bin kadarı şu anda binden fazla barınakta yaşarken, yüz binlerce kişi de ailelerinin ve arkadaşlarının yanında güvenlik arayışında."

Açıklamada, UNICEF ve WFP'nin birlikte çalıştıkları, WFP'nin günlük 200 kişinin ihtiyacını hazır gıda ve nakit olarak karşıladığı ve UNICEF'in çocuklara ve ailelerine temel sağlık hizmetleri, su, hijyen kiti ve battaniyenin yanı sıra psikososyal destek sağladığı belirtildi.

Lübnan'da sosyal dokunun bozulduğuna ve toplumun kırılgan olduğuna dikkati çekilen açıklamada, güvensiz durumda olan insanların acil korunmaya ihtiyacı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Yardım kuruluşları olarak ihtiyaçların giderek arttığı gerçeğine hazırlanıyoruz. Acil yardım sağlamaya devam etmekle birlikte, daha geniş çaplı bir müdahaleyi mümkün kılacak desteği harekete geçirmek aciliyet arz etmektedir." ifadelerine yer verilirken acil ateşkes çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

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