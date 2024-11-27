Lübnan Ordusu Güneyde Konuşlanmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan Ordusu Güneyde Konuşlanmaya Devam Ediyor

Ateşkesin ardından Lübnan ordusu, UNIFIL ile iş birliği yaparak güneydeki konuşlanmasını sürdürüyor.

27.11.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan ordusunun, İsrail ile ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Lübnan'ın güneyinde konuşlanmayı tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak ülkenin güneyindeki konuşlanmasını tamamlamak adına gerekli tedbirleri almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Lübnan'ın güneyinden yerinden edilen halka seslenilen açıklamada, ateşkes anlaşması gereğince İsrail ordusunun güneydeki beldelerden çekilmesini bekleme ve yaşadıkları bölgelere dönme konusunda acele etmeme çağrısı yapıldı.

Halka güvenlikleri için bölgede konuşlu Lübnan güçlerinin direktiflerine uyma çağrısı yapılan açıklamada, halktan İsrail ordusunun işgale giriştiği bölgelerde patlamamış mühimmatın kalma ihtimaline karşı dikkatli olunması istendi.

Şüpheli veya patlamamış mühimmat görülmesi durumunda yetkililere haber verilmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Ordusu Güneyde Konuşlanmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:37 İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas’tan geldi İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas'tan geldi
10:05 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti
10:02 Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü İşte ilk sözleri Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü! İşte ilk sözleri
10:00 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’Esad’’ çağrısı Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Esad'' çağrısı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
15:47 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu
15:44 UEFA’dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar UEFA'dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar
15:28 Instagram’a yeni özellik geliyor Instagram'a yeni özellik geliyor!
15:11 Sahnede fena düşen Sibel Can’ı 2 kişi zor kaldırdı Sahnede fena düşen Sibel Can'ı 2 kişi zor kaldırdı
15:11 Görüştü iddiası var: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Görüştü iddiası var: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
15:10 Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor
14:55 Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti
14:54 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı
14:54 Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 11:15:03. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan Ordusu Güneyde Konuşlanmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.