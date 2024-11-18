Lula: Barış için açlıkla savaşmalı - Son Dakika
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Lula: Barış için açlıkla savaşmalı

Brezilya Devlet Başkanı Lula, açlık sorununun çözülmeden barışın mümkün olmadığını vurguladı.

18.11.2024 21:16
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "Yiyecek bulamayan aileler, dilenen çocuklar ve umutsuz gençler olduğu sürece barış mümkün olmayacaktır." dedi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ilk oturumu "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtımı" ile başladı.

Lula da Silva, oturumda yaptığı konuşmada, dünyadaki açlık sorununun her geçen an kötüleştiğine vurgu yaptı.

G20'nin açlık sorununu ortadan kaldırmak için "acil" sorumluluğu olduğunu dile getiren Lula da Silva, "Yiyecek bulamayan aileler, dilenen çocuklar ve umutsuz gençler olduğu sürece barış mümkün olmayacaktır. Tecrübelerimizden biliyoruz, iyi tasarlanmış bir dizi kamu politikasıyla açlık belası ortadan kaldırılabilir." ifadesini kullandı. ???????

"Bu yara insanlığı utandırıyor"

Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) verilerine göre, bu yıl 733 milyon kişinin yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, açlığı "kolektif trajedinin nihai sembolü" olarak nitelendirerek, bu bağlamda silahlara harcanan trilyonlarca doların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dünyanın mevcut durumunun endişe verici olduğunu vurgulayan Lula da Silva, "Bugün dünya her zamankinden daha kötü bir durumda. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek sayıda silahlı çatışmaya ve şimdiye kadar kaydedilen en yüksek zorla yerinden edilme sayısına tanık oluyoruz. Ayrıca, aşırı iklim olayları gezegenin dört bir yanındaki yıkıcı etkilerini hissettiriyor." şeklinde konuştu.

"Açlık artık geçmişten kalan bir sorun olsun"

Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'a daha fazla ülkenin katılması çağrısında bulunan Lula da Silva, "2030'a kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için zaman tükeniyor. Bunu başarmak için son şansımız. 2030 yılına geldiğimizde, açlık artık geçmişte kalan bir sorun olsun." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lula: Barış için açlıkla savaşmalı - Son Dakika

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