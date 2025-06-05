Lula: Gazze'de Soykırım Yaşanıyor - Son Dakika
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Lula: Gazze'de Soykırım Yaşanıyor

05.06.2025 16:47
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Brezilya Devlet Başkanı Lula, Gazze'deki durumu soykırım olarak nitelendirerek uluslararası tepkileri artırma çağrısında bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio? Lula da Silva, " Gazze'de yaşananlar savaş değil, çok iyi hazırlanmış bir ordunun, kadınlara ve çocuklara yönelik işlediği bir soykırım." ifadesini kullandı.

Fransa'ya iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Lula da Silva, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Paris'teki Elysee Sarayı'nda iki ülkenin delegasyonları eşliğinde görüştü.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Lula da Silva, konuşmasında, "Gazze'de yaşananlar savaş değil, çok iyi hazırlanmış bir ordunun, kadınlara ve çocuklara yönelik işlediği bir soykırım." dedi.

Uluslararası kamuoyunun İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tepki vermesi gerektiğini vurgulayan Lula da Silva, bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform yapılmasını talep etti.

Küresel güçleri Gazze'de yaşananlara tepki göstermeye davet etti

Lula da Silva, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugünkü BM, 1945'teki BM olmamalı. Afrika kıtası, Güney Amerika kıtası katılım sağlamalı. Almanya gibi önemli ülkeler olmalı. Neden Hindistan Güvenlik Konseyi'nde yer almıyor? İsrail'i (devletini) kurmaya yeterince gücü olan BM, 1967 sınır hattını muhafaza etmeli."

Son günlerde ABD'de öldürülen İsrail Büyükelçiliğinin 2 çalışanı için üzüntüsünü dile getiren Lula da Silva, Gazzeli çocukları kastederek, "Aynı gün bir un çuvalı taşıyan iki çocuk hayatını kaybetti ancak büyükelçilikte ölen iki kişiye gösterilen dayanışmanın aynısı onlara gösterilmedi. Filistinlilere ikinci ya da üçüncü sınıf vatandaş muamelesi yapamayız. Onlar da bizim gibi yaşamak isteyen, özgür olmak isteyen vatandaşlardır." diye konuştu.

Lula da Silva, Gazze Şeridi'ni işgal etmek istediğini her gün dile getiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu söylemine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi Orta Doğu'nun "Rivierası" yapma planına da işaret eden Lula da Silva, "Başka biri de bir otel, Riviera yapmak istediğini söylüyor. Bunlar, bir halkın (Filistinlilerin) çok fazla bedel ödeyerek aldığı topraklar. Yaşama hakları olması için İsrail devletiyle bir uyum yakalayabilmelerini sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, küresel güçleri Gazze'de yaşananlara "yeter artık" diyerek tepkilerini ortaya koymaya çağırarak, halihazırda Gazze'deki ateşkes uygulanmazken BM'nin başka ateşkesten bahsedemeyeceğini vurguladı.

"Bu, aşırı sağcı hükümet tarafından önceden planlanmış bir soykırım"

"Her gün bir soykırıma tanık oluyoruz." diyen Lula da Silva, dün Gazze'de ölen onlarca kişinin yalnızca sivillerden oluştuğuna dikkati çekti.

Lula da Silva, Tel Aviv hükümetinin İsrail halkının çıkarlarıyla çatışan saldırılarına devam ettiğine dikkati çekerek, "Brezilya Devlet Başkanı olarak değil, bir insan olarak söylüyorum: Artık olmayan bir savaşı kabul etmek mümkün değil. Bu, aşırı sağcı hükümet tarafından önceden planlanmış bir soykırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın bu soykırım karşısında sessiz kalmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Lula da Silva, "Yakın zamanda (Fransa) Cumhurbaşkanı Macron'un da açıkladığı gibi Filistin devletinin tanınması, tüm yöneticiler için ahlaki görev ve siyasi gerekliliktir." dedi.

Kaynak: AA

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