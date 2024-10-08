Lüleburgaz Belediyesi, Çevre Kirliliğine Karşı Cezai İşlemlerini Sürdürüyor

Güncel

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, son bir haftada çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yaklaşık 20 bin TL'lik idari para cezası uyguladı. Belediye, çevreyi kirletenlere karşı yaptırımlarını sürdüreceğini bildirdi.

Lüleburgaz Belediyesi, son zamanlarda ilçe genelinde artan çevre kirliliğine karşı farkındalık etkinlikleri düzenlerken, çevreyi kirleten kişi ve işletmelere de cezai işlem uyguluyor. İlçenin birçok noktasında denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, geçen hafta çevreyi kirleten 4 farklı kişi ve işletmeye idari para cezaları uyguladı. Bu çerçevede Özgürlük Caddesi'nde çöpünü içi boş konteynere atmak yerine yere bırakan vatandaşa 313 TL, Eczacıbaşı Caddesi'nde yola beton döken beton mikseri sürücüsüne 3 bin TL, Büklüm Caddesi'nde konteynerin yanına hafriyat atana 3 bin TL idari para cezası kesildi.

Balık atıklarını atana üst sınırdan ceza

Balık atıklarını Belediye ekiplerine teslim etmeyip kendi açık alanında çürümeye bırakan işletmeye de üst sınırdan, 10 bin 515 TL ceza kesildi.