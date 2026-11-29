Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile TEMA Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Lüleburgaz Belediyesi Kent Ormanı'na öğrenciler 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

TEMA Vakfı Lüleburgaz Sorumlusu Resul Çokan, doğaya sahip çıkmanın yanı sıra gelecek nesillere daha yeşil bir kent bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilere çevre bilincini erken yaşlarda kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Çokan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gelecek kuşaklara yeşil bir dünya bırakmak istediklerini ifade eden Çokan, bu tür etkinlikleri önemsediklerini kaydetti.