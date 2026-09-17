Lüleburgaz'da kirletilen park bankı 7 gün kullanıma kapatıldı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da kirletilen park bankı 7 gün kullanıma kapatıldı

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Lüleburgaz\'da kirletilen park bankı 7 gün kullanıma kapatıldı
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Lüleburgaz Belediyesi, Nedim Menekşe Parkı'nda kirletilerek bırakılan bankı çevre temizliğine dikkat çekmek için yedi gün süreyle kullanıma kapattı. Bankın çevresine yerleştirilen uyarı tabelalarıyla vatandaşlara ortak alanlara saygı çağrısı yapıldı.

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, Nedim Menekşe Parkı'nda kirletilerek bırakılan bir bankı, çevre temizliği ve ortak kullanım alanlarına saygıya dikkati çekmek amacıyla yedi gün süreyle kullanıma kapattı.

Lüleburgaz Belediyesi, Nedim Menekşe Parkı'nda kirletilen bankı yedi gün süreyle kullanıma kapatarak çevre temizliğine yönelik farkındalık oluşturdu. Belediye ekipleri, uygulamayla ortak kullanım alanlarının temiz tutulması ve çevreye karşı duyarlılığın artırılmasına dikkati çekti.

Bankın etrafına yerleştirilen uyarılarla vatandaşlara çevre temizliği ve ortak alanlara saygı çağrısı yapıldı. Bankın çevresine yerleştirilen tabelada, "Bu alan yaşadığı çevreyi temiz tutmayı bilmeyen kişi/kişilerce bu hale getirilmiştir. Bu nedenle alan 7 gün boyunca kullanıma kapatılmıştır. Temiz bir çevre için herkesi duyarlı olmaya davet ediyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Becerenel, "Sabah olduğunda günün ilk ışıklarıyla beraber çalışma arkadaşlarımızla bütün parkları temizlemeye başlıyoruz. Fakat parkı temizlemeye başladığımızda bu ve bu tür alanları çok pis bir şekilde buluyoruz. Biz de Lüleburgaz Belediyesi olarak bu tür alanların kullanımını yedi gün boyunca kullanıma kapatmaya karar verdik. Amacımız bu alanlardaki pisliği, kirliliği vatandaşlarımızın görüp kendi vicdanlarını da sorgulamalarını sağlamak" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da kirletilen park bankı 7 gün kullanıma kapatıldı - Son Dakika
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