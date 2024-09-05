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Lüleburgaz Devlet Hastanesine 3 yeni doktor atandı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastanede göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorunun göreve başladığı belirtildi.

Açıklamada, doktorlara görevlerinde başarılar temennisinde bulunuldu.

Evrenspor'da transfer çalışmaları

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Evrenspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Evrensekiz Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Toygar ve Umut Ozan Kılınç'ın takım kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi.