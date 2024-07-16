Lüleburgaz Kaymakamı, yaralanan milli bisiklet sporcusunu ziyaret etti - Son Dakika
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Lüleburgaz Kaymakamı, yaralanan milli bisiklet sporcusunu ziyaret etti

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, bisikletle tırmanış antrenmanı yaparken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Kadın Milli Bisiklet Takımı sporcusu Sude Arslan'ı evinde ziyaret etti. Yüce, Arslan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve sporcunun tedavi sürecini takip edeceğini belirtti. Ziyarette ayrıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfun Ercan da hazır bulundu. Diğer bir haberde ise Lüleburgaz G7 Spor Kulübü minikler hentbol takımından 5 sporcu, milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

16.07.2024 12:59
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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, bisikletle tırmanış antrenmanı yaparken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Kadın Milli Bisiklet Takımı sporcusu Sude Arslan'ı ziyaret etti.

Yüce, evinde ziyaret ettiği Arslan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Arslan'a ve ailesine geçmiş olsun temennisinde bulunan Yüce, sporcunun sağlık durumunun takibini yapacağını belirtti.

Baba Ufuk Arslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kızının tedavi sonrası yeniden spora döneceği kaydetti.

Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfun Ercan da hazır bulundu.

Başarılı sporcular milli takım kampına katılacak

Lüleburgaz G7 Spor Kulübü minikler hentbol takımının 5 sporcusu, milli takım kampına katılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hentbol Türkiye Şampiyonası minik erkekler kategorisinde başarılı ilk 8 sporcu arasında yer alan Eren Gençoğlu, Çınar Sayın, Deniz Kurçeren, Hasan Özkan ve Kıvanç Gündüz'ün milli takım kampına katılmaya hak kazandığı bildirildi.

Sporcuların 22-25 temmuz tarihlerinde Burdur'da gerçekleşecek MU14 Milli Erkek Hentbol Takımının hazırlık kampına davet edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz Kaymakamı, yaralanan milli bisiklet sporcusunu ziyaret etti - Son Dakika

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