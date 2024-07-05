Macaristan Başbakanı Orban, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell'i eleştirdi - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell'i eleştirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya ziyareti nedeniyle eleştirilen AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yaklaşımını 'bürokratik saçmalık' olarak nitelendirdi. Orban, Brüksel'in bürokratik yaklaşım yerine siyasi yaklaşımı tercih etmesi gerektiğini belirtti.

05.07.2024 22:37
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Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, beklenmedik Rusya ziyareti nedeniyle eleştiride bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yaklaşımını "bürokratik saçmalık" olarak tanımladı.

Orban, sosyal medya platformu X'ten, Borrell'in kedisine yönelik "hiçbir şekilde AB'yi temsil etmiyor" ifadesine yanıt verdi.

Başbakan Orban, "Bu tam olarak Rusya- Ukrayna Savaşı'nda barışa giden yolu bulma konusunda hiçbir sonuç vermeyen Brüksel bürokratik saçmalığıdır. Savaşı bitirmek istiyorsak bürokratik yaklaşım yerine siyasi yaklaşıma ihtiyacımız var." görüşünü paylaştı.

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ilk defa Kiev'i ziyaret eden Orban'ın Moskova ziyareti hem AB Konseyi Başkanı Charles Michel hem de Borrell tarafından eleştirilmişti.

Michel, barış misyonu yürüttüğünü ifade eden Orban'a "AB dönem başkanlığının, AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." ifadesini kullanırken, Borrell de Orban'ın hiçbir şekilde AB'yi temsil etmediğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Orban, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell'i eleştirdi - Son Dakika

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