Macaristan'dan Ukrayna'ya Destek İmgaller - Son Dakika
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Macaristan'dan Ukrayna'ya Destek İmgaller

03.06.2026 23:47
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Macaristan, Ukrayna'daki Macar azınlığın haklarını genişletmek için anlaştı ve AB müzakerelerini destekleyecek.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna'daki Macar azınlığın haklarının genişletilmesi konusunda Kiev ile anlaşmaya vardıklarını, taahhütlerin yerine getirilmesi durumunda da Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin ilk fasıl kümesinin açılmasını destekleyeceklerini bildirdi.

Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Viktor Orban ve hükümetinin 10 yılda yapamadığını son 3 haftada başardıklarını belirtti.

Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesinde yaşayan ve sayısı 100 bini aşan Macar azınlığın dil, eğitim, kültür ve siyasi haklarının genişletilmesi konusunda Kiev ile kapsamlı bir anlaşmaya vardıklarını duyuran Magyar, bunun iki ülke arasındaki yoğun müzakerelerin sonucu olduğunu vurguladı.

Magyar, Ukrayna'nın, anlaşmaya varılan tedbirleri yakın gelecekte hukuk sistemine dahil etmeyi taahhüt ettiğine dikkati çekerek, sonuç olarak Macar azınlığın eskisinden çok daha geniş eğitim, kültür, dil ve siyasi haklara sahip olacağının altını çizdi.

Bu taahhütlerin, Ukrayna'nın AB'ye sunacağı eylem planına da dahil edileceği bilgisini paylaşan Magyar, bunun gerçekleşmesi durumunda Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin ilk fasıl kümesinin açılmasını destekleyeceklerine işaret etti.

Magyar, ülkesinin, Ukrayna'nın hızlandırılmış AB üyeliğine karşı çıkmaya devam ettiğini belirterek, "Ukrayna, önümüzdeki 10 ila 15 yılda 33 faslın tamamını kapatmayı başarırsa, Macaristan yasal olarak bağlayıcı bir referandumla Ukrayna'nın üyeliğini destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Viktor Orban döneminde Budapeşte hükümeti, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkarak girişimleri veto etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan'dan Ukrayna'ya Destek İmgaller - Son Dakika

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