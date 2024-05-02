Macaristan'ın eski Başbakanı Peter Medgyessy, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni övgüyle karşıladı - Son Dakika
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Macaristan'ın eski Başbakanı Peter Medgyessy, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni övgüyle karşıladı

Macaristan\'ın eski Başbakanı Peter Medgyessy, Kuşak ve Yol İnisiyatifi\'ni övgüyle karşıladı

Macaristan'ın eski Başbakanı Peter Medgyessy, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni iyi imkanlar yaratan harika bir girişim olarak nitelendirdi. Ticari ağlara ve ticari ilişkiler sistemine bağlanabilirlik ve bölgesel entegrasyon çok değerli. Giderek artan sayıda Macar genci yurtdışına, Çin'e gidiyor. Bu tür etkileşimler ise geleneksel ekonomik, işbirliğine dayalı ve diğer ilişki türlerinin çok ötesine geçerek iki ülke halkının birbirini tanıması ve birbirinin kültür ve medeniyetini öğrenmesi açısından fırsatlar sunuyor. Medgyessy, çeşitli küresel zorluklara rağmen işbirliği ve adil rekabetin herkes için faydalı olduğu inancında.

02.05.2024 15:45
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Dosya Boyutu: 96.81MB

1. Macaristan'dan çeşitli görüntüler

3. Peter Medgyessy'den çeşitli görüntüler

Macaristan'ın eski Başbakanı Peter Medgyessy, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni iyi imkanlar yaratan harika bir girişim olarak nitelendirdi.

Ticari ağlara ve ticari ilişkiler sistemine bağlanabilirlik ve bölgesel entegrasyon çok değerli. Giderek artan sayıda Macar genci yurtdışına, Çin'e gidiyor.

Bu tür etkileşimler ise geleneksel ekonomik, işbirliğine dayalı ve diğer ilişki türlerinin çok ötesine geçerek iki ülke halkının birbirini tanıması ve birbirinin kültür ve medeniyetini öğrenmesi açısından fırsatlar sunuyor."

Medgyessy, çeşitli küresel zorluklara rağmen işbirliği ve adil rekabetin herkes için faydalı olduğu inancında.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Budapeşte'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Macaristan'ın eski Başbakanı Peter Medgyessy, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni övgüyle karşıladı - Son Dakika

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