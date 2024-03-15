Macaristan\'ın milli kahramanı Lajos Kossuth Kütahya\'da anıldı

Macar Milli Günü dolayısıyla, Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un 1850-1851 yıllarında Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı, 42 yıl önce müzeye dönüştürülen evde tören düzenlendi.
Macaristan'ın Özgürlük Savaşı'nın 176. yıl dönümü etkinliklerinde, bu ülkenin milli kahramanı Lajos Kossuth, Kütahya'daki törenle anıldı.
Börekçiler Mahallesi'nde 1982'de "Macar Evi" adıyla müzeye dönüştürülen konağın bahçesindeki törende ilk olarak Türk ve Macar milli marşları okundu, Kossuth Anıtı'na çelenkler bırakıldı.
Kütahya Valisi Musa Işın, törende yaptığı konuşmada, soydaş bir ülkenin temsilcilerini kentte ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.
Türk milletinin kendi bağımsızlıklarına verdikleri kıymet kadar diğer milletlerin dekine de değer verdiğini dile getiren Işın, şunları söyledi:
"Biz Türk milleti olarak samimi bir milletiz, dostluklarımıza önem veririz. Dostumuzu da düşmanımızı da iyi tanırız. Dostlarımızı her zaman misafir etmekten gurur duyarız. Bu bizim milletimizin şiarıdır. Hele hele Macaristan gibi soydaş bir ülkenin kurucusuna ev sahipliği yapmak bizim için ayrıca bir şereftir."
"Kossuth'un buradaki özgürlük mücadelesi bir umut ışığıdır"
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da Türkiye ile Macaristan arasında Kütahya'da anlamlı temellerin atıldığını vurguladı.
Çam, iki dost ve soydaş ülkenin yaptığı çalışmalara buradaki programın önemli bir mesaj olduğunu ifade ederek, "Bu aynı zamanda iki devlet için geleceğe ışık tutan bir yol haritasıdır. Sadece bize değil başta Gazze olmak üzere özgürlük mücadelesi veren bütün her yere Kossuth'un buradaki özgürlük mücadelesi bir umut ışığıdır. Başta kültürel çalışmalar olmak üzere yapacağımız bütün işbirlikleri için tarihimiz bize yol haritası çizmektedir." diye konuştu.
2024'ün Türk-Macar Kültür Yılı olarak belirlendiğini hatırlatan Çam, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 etkinlik hazırladıklarını ve Macaristan'da bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise 15 Mart'ın kendileri için önemine değindi.
Ülkesinin özgürlük kahramanlarından en önemlisinin Lajos Kossuth olduğunu bildiren Matis, "Lajos Kossuth, Kütahya ile Macaristan ve Türkiye ile Macaristan arasında çok önemli bir bağ. Bundan dolayı da Lajos Kossuth'un anısını burada hep beraber yaşatmamız gerekiyor. Bunun için ildeki tüm yöneticilere ve Kütahyalılara çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde bu güzel anı yaşıyor ve bu müzeyi yaşatıyoruz." ifadesini kullandı.
Matis, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Macaristan kültürünün Kütahya'da ve Türkiye'de farklı etkinliklerle tanıtılacağını sözlerine ekledi.
Programda, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral da katılımcılara hitap etti.
Anma programının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde Macar müzisyen ve dans grupları gösteri sundu.
Lajos Kossuth
Macaristan'ın 1848-1849 yıllarında Özgürlük Savaşı'nı yöneten Lajos Kossuth, Avusturya Ordusunu ülkesinden çıkardıktan sonra cumhuriyeti ilan etti ve ülkenin ilk cumhurbaşkanı oldu.
Rusların yardımıyla yeniden ülkesine saldıran Avusturya Ordusuna yenilen Kossuth, ailesiyle sürgüne geldiği Kütahya'da 1850-1851 yıllarında kaldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kossuth'un Kütahya'daki iki katlı ve 7 odalı evini restore ederek, 1982 yılında müzeye dönüştürdü.
Son Dakika › Güncel › Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth Kütahya'da anıldı - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'ın film afişlerinden kişisel eşyalarına kadar birçok obje sergileniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılabilmek, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine yeten büyük, güçlü bir ülke yapmak istediklerini söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden alanında kendi doğal gazını üreten, kendi petrolünü bulan ve çıkaran bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, doğal gazın 2002'de sadece 5 şehirde olduğunu hatırlatan Bayraktar, bugün ise 81 ilde doğal gazın kullanıldığını ifade etti.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen geleneksel Ümmet İftarı, 10. kez tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirildi. Programa katılanlar, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla yer sofrasında hurma, su, ayran ve simitle iftar yaptı. İftarın ardından yapılan konuşmalarda Gazze ve Doğu Türkistan için dualar edildi.
Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 kilo 95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.K. isimli şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir depo ve iş yerine yapılan baskında 798 bin makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Yarın yapılacak idmanla hazırlıklar tamamlanacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi Bursa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?