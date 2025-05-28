Macron'dan Gazze Konferansı Müjdesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haziranda ABD'nin New York eyaletinde yapılacak Gazze konulu konferansı, Filistin Devleti'nin tanınması konusunda yeni bir ivme kazandırmak için düzenleyeceklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Endonezya'ya düzenlediği ziyarette, mevkidaşı Prabowo Subianto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Endonezya'nın çeşitliliği dolayısıyla dünyayı şaşırttığını belirterek bu ülkenin 17 binden fazla adayı bir araya getirdiğini kaydetti.

Dünyadaki büyük krizler konusunda Fransa ve Endonezya'nın aynı yaklaşıma sahip olduğuna işaret eden Macron, iki ülkenin uluslararası hukuka bakışının aynı olduğunu ve bu konuda çifte standarda yer olmadığını söyledi.

Macron, "Bu nedenle ikimiz de Ukrayna'da önce derhal bir ateşkesin sağlanması olmak üzere, güçlü ve kalıcı bir barışı savunuyoruz. İkimiz de Orta Doğu'da çatışmaya son vermek ve barışın yolunu tekrar almak için çalışıyoruz." diyerek böylelikle Filistinliler ve İsrailliler olmak üzere herkesin güvenliğini sağlamayı hedeflediklerine işaret etti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının uyandırdığı duyguların ve Fransa ve Avrupa'nın tutumuyla ilgili sorunarın farkında olduğunu dile getiren Macron, bu konuda "Fransa çifte standart tanımıyor." dedi.

"7 Ekim 2023 olaylarını kınadıklarını ve İsrail'in kendini müdafaa etme hakkını tanıdıklarını" kaydeden Macron, ancak söz konusu tarihten itibaren ateşkes talep ettiklerini ve barışın sağlanması ve insani yardımın gelmesi için çabaladıklarını ifade etti.

Macron, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu nedenle, iki devletli (çözüme), karşılıklı tanımaya götürebilecek bir süreci yeniden bulabilmek için hareket ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı (Subianto) siz de tam olarak bu tutumu savundunuz yani bugün yalnızca siyasi bir duruşun barışı yeniden tesis edebileceğini ve onu uzun vadede inşa edebileceğimizi ifade eden tutumu... Bir Filistin Devleti'nin tanınmasının yanı sıra İsrail devletinin ve ülkenin bölgede barış ve güven içinde yaşayabilme hakkının tanınması yönünde yeni bir ivme kazanmak adına yakında Suudi Arabistan'la birlikte New York'ta Gazze hakkında bir konferans düzenleyeceğiz."

İki ülkenin de kimseyle savaşmak veya kimseye bağlı olmak istemediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Macron, Fransa ve Endonezya arasında güçlendirilmiş ortaklığa inandıklarını dile getirdi.