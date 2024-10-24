Macron'dan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Macron'dan Netanyahu'ya Tepki

Macron, Netanyahu'nun 'medeniyet savaşı' açıklamasına tepki gösterdi ve barbarlık ekleyerek savunulamaz dedi.

24.10.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesinin Gazze ve Lübnan'a saldırıları hakkında "barbarlığa karşı bir medeniyet savaşı" yürüttüklerini söylemesi üzerine, "Son günlerde 'medeniyetler savaşından' veya 'savunması gerekilen medeniyetlerden' çokça bahsediliyor. Ancak barbarlık ekerek medeniyetin savunulduğunu düşünmüyorum." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Netanyahu arasında Macron'un İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını istemesinin ardından başlayan gerginlik sürüyor.

Macron, Paris'te 70 ülkenin ve çok sayıda uluslararası kuruluşun katıldığı "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun Gazze ve Lübnan'a saldırıları "barbarlığa karşı medeniyet savaşı" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Netanyahu tarafından sıkça tekrarlanan bu ifadeleri eleştiren Macron, "Son günlerde 'medeniyetler savaşından' veya 'savunması gerekilen medeniyetlerden' çokça bahsediliyor. Ancak barbarlığı ekerek medeniyetin savunulduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Fransız medya kuruluşları Europe1 ve Cnews'e verdiği röportajda, "Barbarlığa karşı medeniyet savaşı yürütüyoruz" ve "Sadece kendimiz için değil aynı zaman da sizin için de savaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu, Macron'un bölgeye yönelik politikalarını eleştirmiş ve Macron'un İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısı yaptığını hatırlatarak, "Macron'la konuştum ve hayal kırıklığına uğradım. Savaşın başında bizi destekledi ama yavaş yavaş gördüm ki pozisyonunu değiştirdi ve ortak çıkarlarımıza aykırı bir tutum sergiledi." demişti.

Macron ve Netanyahu arasında İsrail'e silah ambargosu uygulanması konusunda gerginlik yaşanmıştı. Macron, 5 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silahların sevkiyatını durdurma çağrısı yapmıştı. Netanyahu ise Macron'un bu açıklamalarına tepki göstermiş, başta İran'a karşı "medeniyet" için savaştığını savunarak, Batılı liderlerin İsrail'e silah ambargosu çağrılarını "ayıp" diye nitelemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Emmanuel Macron, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Fransa, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:32 RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde NK Celje’ye 5-1 mağlup oldu RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde NK Celje'ye 5-1 mağlup oldu
21:04 Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı
20:06 İstanbul’daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek İstanbul'daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek
19:40 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
19:22 Başak Cengiz’i hunharca katletmişti Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar
10:35 Menzil Cemaati’nde kameraların önünde miras kavgası Menzil Cemaati'nde kameraların önünde miras kavgası
10:23 Zehra Güneş’ten muhabire tepki: Neden fotoğraf çekiyorsunuz Zehra Güneş'ten muhabire tepki: Neden fotoğraf çekiyorsunuz?
10:16 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum
10:12 İngiltere’de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı İngiltere'de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı
10:08 Taner Tolga Tarlacı’nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş
09:48 Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu
09:46 Zam dalgası ilaçlara da sıçradı Artış oranı dikkat çekici Zam dalgası ilaçlara da sıçradı! Artış oranı dikkat çekici
09:39 Kuzey Kore’den gönderilen çöp balonu Güney Kore’de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü Kuzey Kore'den gönderilen çöp balonu Güney Kore'de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü
09:32 Erdoğan, Bahçeli’nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 22:00:06. #1.13#
SON DAKİKA: Macron'dan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.