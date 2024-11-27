Macron, İsrail-Lübnan Ateşkesini Destekledi

Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Macron, İsrail ve Lübnan arasında duyurulan ateşkese ilişkin X hesabından video mesaj yayınladı.

Bu iki ülke arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını söyleyen Macron, ABD ile yakın işbirliği içinde aylardır İsrail ve Lübnan makamları nezdinde sarf edilen çabaların neticesinde bu ateşkese varıldığını ifade etti.

Macron, "Lübnanlıların ve İsraillilerin güvenliğinin yeniden sağlanması, iki ülkenin yerinden edilen insanlarının evlerine geri dönebilmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesis edilmesi için bu ateşkese uzun vadede saygı gösterilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararın bölgede kalıcı ateşkesin koşullarından olduğuna işaret eden Macron, ülkesinin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile bu ateşkesin uygulanması için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Macron, Fransa'nın, bu ateşkesin uygulanması için ayrıca, Lübnan ordusunun gücünün ülkenin güneyinde artırmasına destek vereceğini belirterek, "Birkaç saat önce imzalanan bu anlaşma, Lübnan için yeni bir sayfa açmalı. Çatışmaların sona ermesi, Lübnanlılara, ortaklarının desteğiyle ülkelerinin kalıcı olarak kalkınması için bir fırsat sunuyor." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Lübnan'ın egemenliğinin yeniden sağlanması için, Lübnanlıları birleştirebilecek bir Lübnan cumhurbaşkanının derhal seçilmesi gerektiğini savundu.

Macron, bölgede sağlanan ateşkesin İsrail ve vatandaşları için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu ateşkes, savaşın tüm şiddetiyle Gazze'de devam ettiğini bize unutturmamalı" dedi.

Fransa'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi, esirlerin serbest bırakılması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması için çabalamayı sürdüreceğini ifade eden Macron, bölgede adil ve kalıcı siyasi çözümün iki devletin kurulmasından geçtiğini savundu.

Macron, İsrail-Lübnan arasındaki ateşkesi kastederek, "Bu anlaşma Gazze halkının tarifsiz acıları karşısında çok uzun zamandır beklenen ateşkese de bir yol açmalı." ifadelerini kullandı.