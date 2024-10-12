Macron, Meloni ve Sanchez'den UNIFIL Açıklaması

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PARİS, 12 Ekim (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ortak bir açıklama yayımlayarak Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından hedef alınmasını kınadı.

Cuma günü Elysee'den yapılan basın açıklamasına göre açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Nakura'da birkaç barış gücü askerinin yaralanmasının ardından duyduğumuz öfkeyi ifade ediyoruz. Bu saldırılar İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerinin ciddi şekilde ihlalini teşkil etmektedir. Bu saldırılar haksızdır ve derhal sona erdirilmelidir."

UNIFIL Perşembe günü yaptığı açıklamada bir İsrail tankının Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da bulunan karargahındaki gözetleme kulesine ateş açtığını ve iki üyesinin yaralandığını söyledi.

IDF askerlerinin de Labbouneh'deki bir BM mevzisine ateş açtığı, barış gücü askerlerinin barındığı sığınağın girişini vurduğu, araçlara ve bir iletişim sistemine zarar verdiği belirtildi.

UNIFIL Cuma günü yaptığı açıklamada Labbouneh'in Lübnan sınır bölgesindeki bir gözetleme kulesi yakınlarında meydana gelen iki patlamada iki barış gücü askerinin daha yaralandığını bildirdi.

UNIFIL'in X'teki paylaşımına göre, Labbouneh'de bulunan Mavi Hat yakınındaki BM mevzisindeki birkaç duvar, bir İsrail zırhlısının çevre duvarına çarpması sonucu yıkıldı ve İsrail tankları BM mevzisine yaklaştı.

Ortak açıklamada, "Tüm barış güçlerinin korunması gerektiğini hatırlatıyor ve UNIFIL birliklerinin ve personelinin bu çok zorlu durumda devam eden ve vazgeçilmez bağlılığına yönelik övgülerimizi yineliyoruz" denildi.

Liderler ayrıca acil ateşkesin yanı sıra İsrail ve Lübnan halkının güvenlik içinde evlerine dönebilmelerinin tek yolu olan 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararının (UNSCR1701) tüm taraflarca tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

2006 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı İsrail ve Lübnan arasındaki düşmanlıkların sona erdirilmesi çağrısında bulunuyor.