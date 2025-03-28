Macron: "Muhalefet ve Sivil Toplum Temsilcilerine Yönelik Kovuşturmaların Sistematik Oluşu Türkiye'nin Avrupa'yla İlişkileri Adına Açık Bir İhlaldir"

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı 'Ukrayna'da barış ve güvenlik' konulu Paris Konferansı'ndan sonra düzenlediği basın toplantısında; Türkiye'de yaşanan son olaylara ilişkin, "Muhalefet ve sivil toplum temsilcilerine yönelik kovuşturmaların sistematik mahiyette oluşu, bilgi edinme ve toplanma özgürlüğüne yönelik ihlaller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gözaltına alınıp tutuklanması, Türkiye'nin Avrupa'yla ilişkileri adına çok açık bir biçimde, ihlaller ve saldırganlıklar teşkil etmektedir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'te düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı 'Ukrayna'da barış ve güvenlik' konulu Paris Konferansı'ndan sonra düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı hatırlatılarak Türkiye'nin bu müzakerelerde ve gelecekte varılacak olası çözümlerde oynayacağı rolüne ilişkin bir soruya Macron, "Öncelikle şunu söylemek isterim ki, kendi tarihine sadık kalarak kıtamızın güvenliği ve istikrarı için önemli bir rol oynama misyonuna sahip büyük bir ülke olan Türkiye'ye saygı duyuyoruz" dedi ve şöyle konuştu:

"Ankara ile her zaman diyaloğu sürdürmeye özen gösterdik"

"Ankara ile her zaman diyaloğu sürdürmeye özen gösterdik, hatta anlaşmazlıklarımızı izah etmek için bile. Bu sebepledir ki ve çoğu zaman inisiyatifi ben alarak, son aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenli olarak temas halinde oldum, hatta 24 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Trump ile Ukrayna hakkında görüşmek üzere Washington'a gitmek için yola çıktığımda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştüm."

"Türkiye, bu kalıcı barışa katkıda bulunabilecek bir aktör olabilir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın zirveye katılımının nedeninin Ukrayna konusunda Türkiye'nin bir rolü olduğunu belirten Macron, "Türkiye'nin Karadeniz'de özel bir sorumluluğu vardır ve arzu etmesi halinde bu kalıcı barışa katkıda bulunabilecek bir aktör olabilir" dedi. Macron, ayrıca şunları söyledi:

"Türkiye'nin, tahılın serbest bırakılmasına yardımcı olmak ve son derece somut çözümler elde etmek için önemli bir rol oynadığını unutmamak gerekir. ve antlaşmalarla tanınan ve bir gerçek olan Karadeniz'deki rolü de istemesi halinde, kendisine bu alanda Ukrayna'ya güvenlik teminatları sağlama konusunda kendisine özel bir sorumluluk vermektedir."

"Avrupa'nın, demokrasi yolunda devam eden bir Türkiye'ye ihtiyacı var"

Türkiye'de yaşanan son olaylar hakkında da konuşan Macron, şunları söyledi:

"Türkiye'nin tarihinin aynı zamanda, 1950'lerin başında tek parti rejiminin sona ermesiyle, 1949'da kurulduğunda üye olduğu özellikle Avrupa Konseyi nezdindeki Avrupa ve demokratik taahhütlerinin da tarihi ile ilintili olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu 75 yılın iniş çıkışları herkesin malumudur, ancak muhalefet ve sivil toplum temsilcilerine yönelik kovuşturmaların sistematik mahiyette oluşu, bilgi edinme ve toplanma özgürlüğüne yönelik ihlaller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gözaltına alınıp tutuklanması, tam da bahsi geçen tarih adına ve tam da belli bir Türkiye fikri ve Türkiye'nin Avrupa'yla ilişkileri adına ancak üzüntü duyabileceğimiz, çok açık bir biçimde, ihlaller ve saldırganlıklar teşkil etmektedir.

"Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı var, Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var" diye konuşan Macron, "Ancak Avrupa'nın, Avrupa güvenliği konusundaki sorumluluklarını yerine getiren ve aynı zamanda bulunduğu taahhütlere riayet ederek demokrasi yolunda devam eden bir Türkiye'ye ihtiyacı var. ve bunu söylerken, güçlü bir temennide bulunduğumu anlamışsınızdır" dedi.