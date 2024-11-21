Macron Şili'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Macron Şili'yi Ziyaret Etti

Macron Şili\'yi Ziyaret Etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Şili ile ticaret ve çevre konularında işbirliğini güçlendirdi.

21.11.2024 08:16
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Şili'yi ziyaret ederek Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya geldi.

Başkent Santiago'daki Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da gerçekleşen görüşme, baş başa ve heyetler arası toplantılarla tamamlandı.

Ortak basın toplantısında konuşan Boric, Şili ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşmasının modernizasyonuna değinerek, "Bu iyi bir anlaşma ve çevre ile biyoçeşitliliği koruma ve karşılıklı olarak geliştirme hedeflerimizle uyumlu. Şili ve Fransa bu son teknoloji ürünü anlaşmayla gurur duyuyor." ifadesini kullandı.

Boric, Fransa ile ticaretin önemine vurgu yaparak, "Bu dönemde, ülkelerimizin yeniden sanayileşmesi ve ulusal ekonomilerin tek bir ülkeye bağımlı olmaktan kaçınması son derece önemlidir." dedi.

Fransa lideri Macron ise Şili ile ticari bağları güçlendirmenin yanı sıra çevre sorunları ve enerji dönüşümü konularında da işbirliğini derinleştirmeye önem verdiklerini belirtti.

Yeşil hidrojen ve lityum projelerinin iki ülke arasındaki işbirliğinin temel direkleri olduğunu ifade eden Macron, "İki ülke, iklim değişikliğiyle mücadelede ve biyolojik çeşitlilik ile okyanusların korunması konusunda aynı iradeyi paylaşıyor." diye konuştu.

Macron, Santiago ve Paris arasındaki "tarihi" ve "dostane" ilişkilerin altını çizdi. Bu ilişkilerin, kritik metaller, yeşil hidrojen, enerji depolama ve batarya geliştirme alanlarında büyük projeleri içerecek yeni bir stratejik ortaklığın ortaya çıkmasına zemin hazırlayacağını söyledi.

Şili, Fransa'nın Latin Amerika'daki üçüncü büyük ticaret ortağı olarak öne çıkıyor. Bu durum, kurulan şirket sayısı ve bugüne kadar gerçekleşen ticari hacimle dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron Şili'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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