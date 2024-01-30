Macron\'un çiftçi protestolarında AB\'ye göz kırpması

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ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin, günlerdir devam eden çiftçi protestolarında Avrupa Birliği'nin (AB) çevreci uygulamalarını eleştiren bir söylem benimsemesini kırsal kesimlerden oy almak için "aşırı sağa göz kırpma" olarak değerlendirdi.

Politico'nun haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un günlerdir süren çiftçi protestolarından AB uygulamalarını sorumlu tutan bir söylem benimsemesi ve hükümetin giderek artan dozla Brüksel'i eleştirmesi, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi son yıllarda yükselişte olan aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen'e karşı elini güçlendirme isteği olarak yorumlandı.

Uzmanlar, Macron'un AB'yi hedef almasının, haziranda yapılacak AP seçimleri öncesinde kırsal kesimlerden aşırı sağcı Le Pen'e verilen desteği bastırmak için "kısa vadeli bir strateji" olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ipsos Anket Şirketi Araştırma Direktörü Mathieu Gallard, Fransa'da çiftçilere yüksek bir kamuoyu desteği olduğunu ve son anketlerin seçmenlerin yüzde 82'sinin çiftçi protestolarına destek verdiğini gösterdiğini söyledi.

Gallard, Fransa'da kırsal kesimdeki çiftçilerin daha çok sağ partilere destek verdiğine işaret etti.

Öte yandan uzmanlar, Macron'un çiftçi oylarına talip olmak için Brüksel'i hedef alan söylemlerin "ters tepebileceğini" belirtiyor.

College of Europe Üniversitesinde Siyaset Bilimi Profesörü ve Jacques Delors Enstitüsü AB uzmanı Thierry Chopin, "Muhafazakarların ve aşırı sağın yeşil politikalara yönelik eleştirileri siyasi tartışmalara yön veriyor. Görünüşe göre hükümet (aşırı sağcıların) gündemi belirlemesine izin veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Macron'un "aşırı sağın yeşil politikalara yönelik iddialarını doğrulama" riski ile karşı karşıya olduğunu belirten Chopin, bu tutumunun Fransız liderin AB içindeki "yeşil kimliğine" zarar verebileceğine dikkati çekti.

Buna karşılık Macron destekçileri, AB'nin çevreci uygulamalarına yönelik siyasi tutumlarını değiştirmediklerini sadece bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin zamanlamasına ilişkin eleştiride bulunduklarını savunuyor.

Günlerdir devam eden ve ülkenin birçok noktasında otoyolları trafiğe kapatan çiftçi eylemleri hükümet üzerindeki baskıyı artırırken, Macron hükümetinin çiftçilerin memnuniyetsizliğinden AB'nin çevreci önlemlerini sorumlu tutan bir söylem geliştirdiği görülüyor.

Macron hükümetinin AB bünyesinde Fransız çiftçiler için "tehdit" oluşturan bazı çevreci önlemlerin kaldırılması, Ukrayna'dan AB ülkelerine yapılan ithalatın sınırlandırması, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri ile ticaret anlaşmaları yapılması yönündeki baskıyı durdurmak için adımlar atacağı belirtiyor.

1 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak AB liderler toplantısında Macron'un çiftçilerin, ekilebilir arazilerinin bir kısmını biyoçeşitliliği desteklemek için ayırmalarını gerektiren AB düzenlemelerinden muaf tutulması için girişimde bulunabileceğine işaret ediliyor.