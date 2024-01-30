Macron\'un çiftçi protestolarında AB\'ye göz kırpması

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin, günlerdir devam eden çiftçi protestolarında Avrupa Birliği'nin (AB) çevreci uygulamalarını eleştiren bir söylem benimsemesini kırsal kesimlerden oy almak için "aşırı sağa göz kırpma" olarak değerlendirdi.
Politico'nun haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un günlerdir süren çiftçi protestolarından AB uygulamalarını sorumlu tutan bir söylem benimsemesi ve hükümetin giderek artan dozla Brüksel'i eleştirmesi, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi son yıllarda yükselişte olan aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen'e karşı elini güçlendirme isteği olarak yorumlandı.
Uzmanlar, Macron'un AB'yi hedef almasının, haziranda yapılacak AP seçimleri öncesinde kırsal kesimlerden aşırı sağcı Le Pen'e verilen desteği bastırmak için "kısa vadeli bir strateji" olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Ipsos Anket Şirketi Araştırma Direktörü Mathieu Gallard, Fransa'da çiftçilere yüksek bir kamuoyu desteği olduğunu ve son anketlerin seçmenlerin yüzde 82'sinin çiftçi protestolarına destek verdiğini gösterdiğini söyledi.
Gallard, Fransa'da kırsal kesimdeki çiftçilerin daha çok sağ partilere destek verdiğine işaret etti.
Öte yandan uzmanlar, Macron'un çiftçi oylarına talip olmak için Brüksel'i hedef alan söylemlerin "ters tepebileceğini" belirtiyor.
College of Europe Üniversitesinde Siyaset Bilimi Profesörü ve Jacques Delors Enstitüsü AB uzmanı Thierry Chopin, "Muhafazakarların ve aşırı sağın yeşil politikalara yönelik eleştirileri siyasi tartışmalara yön veriyor. Görünüşe göre hükümet (aşırı sağcıların) gündemi belirlemesine izin veriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Macron'un "aşırı sağın yeşil politikalara yönelik iddialarını doğrulama" riski ile karşı karşıya olduğunu belirten Chopin, bu tutumunun Fransız liderin AB içindeki "yeşil kimliğine" zarar verebileceğine dikkati çekti.
Buna karşılık Macron destekçileri, AB'nin çevreci uygulamalarına yönelik siyasi tutumlarını değiştirmediklerini sadece bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin zamanlamasına ilişkin eleştiride bulunduklarını savunuyor.
Günlerdir devam eden ve ülkenin birçok noktasında otoyolları trafiğe kapatan çiftçi eylemleri hükümet üzerindeki baskıyı artırırken, Macron hükümetinin çiftçilerin memnuniyetsizliğinden AB'nin çevreci önlemlerini sorumlu tutan bir söylem geliştirdiği görülüyor.
Macron hükümetinin AB bünyesinde Fransız çiftçiler için "tehdit" oluşturan bazı çevreci önlemlerin kaldırılması, Ukrayna'dan AB ülkelerine yapılan ithalatın sınırlandırması, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri ile ticaret anlaşmaları yapılması yönündeki baskıyı durdurmak için adımlar atacağı belirtiyor.
1 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak AB liderler toplantısında Macron'un çiftçilerin, ekilebilir arazilerinin bir kısmını biyoçeşitliliği desteklemek için ayırmalarını gerektiren AB düzenlemelerinden muaf tutulması için girişimde bulunabileceğine işaret ediliyor.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
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