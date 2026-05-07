Macron'un İddiaları Yalanlandı

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'na katılmak üzere yaptığı Ermenistan ziyaretinin ardından, Türkiye-Ermenistan sınırını karadan geçerek Türkiye'ye girmesi yönünde talepte bulunduğuna ilişkin iddiayı yalanladı. Yetkili, "Sınır açıldığında kimin geçip kimin geçmeyeceğine Türkiye karar verir" ifadelerini kullandı.

ANKA Haber Ajansı'nın iddialara ilişkin sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Yetkili, "Sınır açıldığında kimin geçip kimin geçmeyeceğine Türkiye karar verir. Böyle polemiklerle vakit kaybetmek istemiyoruz. Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin, herhangi bir ülkenin iç politikasında kullanmak üzere faydalanacağı bir tartışmaya dönüştürülmesini istemiyoruz" ifadesini kullandı.