Macron ve Modi'den Stratejik İşbirliği

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik sanayi sektörlerindeki işbirliğini ele aldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve Modi, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Macron ve Modi, ülkeleri arasında stratejik sanayi sektörlerindeki işbirliğini ele alırken güvenilir ve geniş kitlelere hizmet eden yapay zekanın gelişmesini sağlayacak bir yönetim yapısının tanımlanması için çalışma yapma konusunda anlaştı.

İki liderin uluslararası meseleleri değerlendirdiği görüşmede, Macron, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Ukrayna'yı desteklemenin önemli olduğunu ifade etti.

Macron ve Modi, yakın iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Şubat 2025'te yapay zekaya ilişkin zirve düzenlenecek.