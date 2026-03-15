Madagaskar'da Yeni Başbakan Atandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Madagaskar'da Yeni Başbakan Atandı

15.03.2026 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Randrianirina, Mamitiana Rajaonarison'ı Madagaskar'ın yeni başbakanı olarak atadı.

Madagaskar geçici Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina, hükümeti feshetmesinden günler sonra Mamitiana Rajaonarison'ı yeni başbakan olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Randrianirina, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, başbakanlık görevine Mamitiana Rajaonarison'ı getirdiğini duyurdu.

Randrianirina, 9 Mart'ta aldığı kararla, eski Başbakan Herintsalama Rajaonarivelo ve kabine üyelerinin görevlerine son vermişti.

Başbakan Rajaonarison'un kısa süre içinde kabinesini açıklaması bekleniyor.

12 Ekim darbesi

Ülkede, uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerini protesto etmek için Eylül 2025'te başlayan gösteriler hükümet karşıtı kitlesel protestolara dönüşmüştü.

Gösteriler devam ederken, dönemin Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız uçağıyla ülkeyi terk ettiği bildirilmiş ve 12 Ekim 2025'te Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, hükümete el koyduğunu duyurmuştu.

Albay Randrianirina, 17 Ekim 2025'te Anayasa Mahkemesinde yemin ederek geçici cumhurbaşkanı sıfatıyla görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

Madagaskar, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:05:35. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.