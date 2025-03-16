MADEF'ten Sultangazi'de Sahur Programı

Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF), İstanbul Sultangazi'de sahur programı düzenledi.

"Sultangazi Ramazan Etkinlikleri Çadırı"nda gerçekleşen sahur programına Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, MADEF Genel Başkanı Yılmaz Durmuş, sivil toplum temsilcileri, MADEF üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dursun, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak bu yıl Balkanlar'da, Yunanistan'da ve Bulgaristan'da iftar sofraları açtıklarını ve programların güzel geçtiğini söyledi.

Ramazan etkinliklerinin ilçe sınırları ile kalmayacağını ifade eden Dursun, "Sadece Sultangazi'ye değil o gönül coğrafyalarında da hizmet etmek için gayretle çalışıyoruz. Bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim bizleri nice ramazanlarda her zaman sağlıkla, huzurla, mutlulukla buluştursun inşallah." dedi.

MADEF Genel Başkanı Durmuş da ramazanın bolluk ve bereketin simgesi olduğunu anımsatarak, sahur programına katılan bütün davetlilere teşekkür etti.