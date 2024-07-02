Bornova Belediyesi, Madımak Katliamı'nı anma etkinliği düzenledi

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, 31 yıl önce yaşanan Madımak Katliamı'nı unutmadı. Sivas'ta yakılarak öldürülen, aralarında Türkiye'nin önde gelen aydınlarının da bulunduğu 35 kişi, katliamın yıl dönümünde duygu dolu bir etkinlikle anıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, katliamın üzerinden 31 yıl geçtiğini hatırlatarak adalet vurgusu yaptı.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ile birlikte katıldığı anma etkinliği, Sanatçı Erkan Çabuk'un bağlaması eşliğinde seslendirdiği türkülerle başladı. Sanatçıya, kimi vatandaşlar gözyaşları içinde eşlik etti. Dinletinin ardından, katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarından oluşan "Madımak'ın Ardından Küldeki Şarkılar" adlı sergi gezildi.

"Son seçimler umudumuzu yeşertti"

1994'te yaşanan Madımak Katliamı'nın ardından 31 yıl geçtiğini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, davaların zaman aşımından düşmesinin ve bu durumun Cumhurbaşkanı tarafından "Hayırlı olsun" sözüyle değerlendirilmesinin çok acı olduğunu belirtti.

Başkan Eşki, "Maalesef ki bu topraklarda yıllardır bir mücadele var. Bu mücadele içinde ya ilericisiniz, ya gericisiniz. Hallac-ı Mansur'un, Şeyh Bedrettin'in verdiği mücadeleler ve benzerleri bugüne kadar pek çok kez yaşandı ama ben umudun tükenmediğini son seçimlerde gördüm. Artık Türkiye'nin laikliğin tartışılmadığı, hukukun üstün tutulduğu, demokrasinin sindirildiği bir döneme geçişin arefesinde olduğunu düşünüyorum. Tüm bu birikmişliğin sonucunda bu zulmü yapanlara karşı yapmamız gereken tek şey adil olmak. Bu onlara verilecek en büyük cezadır. Başta Madımak'taki şehitlerimiz olmak üzere düşünceleri uğruna bedel ödeyen tüm canlarımızı saygıyla anıyorum" dedi.