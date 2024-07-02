Mahalle Kahvesini Yarım Asırdır Takım Elbisesi ile İşletiyor

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yarım asırdır kahvehane işleten Ekrem Karga, işine ve insanlara olan saygısıyla örnek teşkil ediyor. 1972 yılından beri aynı dükkanın kapısını gömlek, süveter, kumaş pantolon giymeden ve tıraş olmadan açmayan Karga, disiplinli tavrıyla dikkat çekiyor.

Kızılcıkorman Mahallesi'nin D-100 kara yolu üzerinde bulunan kahvehanesini 52 yıldan beri işleten 65 yaşındaki Ekrem Karga, bir gün bile sakal tıraşı olmadan, gömlek, süveter ve kumaş pantolon giymeden iş yerinin kapısını açmıyor. Karga, görünümüyle ve işyerinin temizliğiyle insanların takdirini alırken bunu kendisine ve insanlara olan saygısından yaptığını belirtiyor. Karga'nın mahalle sakinlerinin takdirini kazanan bu tutumu diğer esnaflara emsal teşkil ediyor.

"Başka bir kıyafet giymiyorum"

52 yıldan beri kahvecilik yapan Ekrem Karga, "1972'de başladım hala devam ediyoruz. İş icabı ve yapım da öyle başka bir kıyafet giymiyorum. İşim de onu gerektiriyor. Nesil değişiyor, moda değişiyor, kıyafet değişiyor benim değişmedi moda ve kıyafetim aynı. İşim biter evime giderim her akşam tıraşım olurum. 05.30'da kalkar, iş yerime gelirim hayat öyle devam eder. Tıraş deyince günlük zaten o benim alışkanlığım işime gelsem de gelmesem de her gün tıraş olurum. Tepkiler güzel işine biraz saygı, müşteriye saygı, emeğine saygı, ekmeğe saygı bunlar hep beraber bütündür. Görenler tabii ki memnun oluyorlar yıllarca aynı kişiyi aynı yerde görmek o başka bir şey duygu 1972'den beri kıyafetimiz aynı değişmedi, renk olarak da değişmedi. 10 yaşından beri bu işin içindeyiz. Getir götür ile başladık tabii zaman geçti. Bir iki sene sonra biz de işin içine girdik bir daha da çıkamadık" dedi.

"52 yıldan beri bu işin içindeyiz ve herkesin de memnuniyeti var"

İşletmesinin sürekli temiz kaldığını belirten Karga, "Yarın da gelsen, öbür gün de gelsen bunlar böyle olmak zorunda her gün temizlenir onlar. İlk önce tabii ki yaz ve kışa göre dış mekan, iç mekan masaları ayarlayarak hizmete hazır hale getiriyoruz. İşimizden memnunuz. 52 yıldan beri bu işin içindeyiz ve herkesin de memnuniyeti var. Sağlık sıhhat yerinde olduğu sürece bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

"Naif, kibar ve mütevazıdır"

69 yaşındaki kahvehane müşterisi Hüsamettin Tülümenoğlu, "Naif, kibar ve mütevazıdır. Burada köyümüzün halkı çay içmeye gelir, çevre köyler de gelir. Temizdir siyah pantolon, siyah ayakkabı, beyaz gömlek, siyah yelek yaz-kış kıyafet kesinlikle değişmez. Kendisi bu işi severek yapar. Ben kahveciyim diye böyle haysiyetini hiç değiştirmedi. Sevdiğimiz bir kardeşimizdir" şeklinde konuştu.

"Tıraşlı, takım elbiseli işletmecilik yapar"

Kahvehane müşterisi Mehmet Gülşen, "Ben 50 yaşındayım, 6 yaşından beri Ekrem abinin çayını, kahvesini içeriz. Takdir ediyoruz, ben kendimi bildiğim bileli devamlı böyledir. Yaz, kış hiç fark etmez. Sabah 6.30'da gelir akşam saat 10.30'a kadar açıktır ve tıraşlı, takım elbiseli gayet nizami bir şekilde, kibar bir şekilde, mütevazi bir şekilde işletmecilik yapar. Ben Ekrem abim kendim bildiğim ileri daha bir kere suratı asık görmüş bir insan değilim. Buraya gelen komşularımız, arkadaşlarımız oluyor ve bir gelen bir daha geliyor. Her yaz yurt dışına benim aile dostlarım gelir ve buraya gelmek için bana söylerler" ifadelerini kullandı.

"Kolay kolay bir şeyi unutmaz"

Kahveci Ekrem Karga'nın tüm müşterilerini hatırladığını aktaran Gülşen, "Ekrem abimin bir de güzel özelliği var. İstanbul'a misafirler geliyor ve bir bardak çay içiyor, açık içiyor veya tek şekerli içiyor. Bir sene sonra aynı kişi gelsin tek şekerli içiyorsa tek şekerli verir kolay kolay bir şeyi unutmaz. Bu civarlarda bir sürü kahveler var onlar en az 6-7 kere el değiştirdi ama Ekrem abi Allah'a şükürler olsun. Yıllardan beri tanıdığımız kahvecimiz" dedi. - SAKARYA