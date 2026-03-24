Mahama'dan Kölelik İle İlgili Önemli Açıklamalar

24.03.2026 23:41
Gana Cumhurbaşkanı Mahama, köleliğin insan onurunu zedelediğini vurguladı ve değişim çağrısı yaptı.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, transatlantik köle ticaretinin Afrikalıların insanlığını ellerinden almak üzere kurgulandığını belirterek, bunun insanların zorla köleleştirildiği ve bilimsel temeli olmayan ırksal üstünlük anlayışına dayandığını söyledi.

Mahama, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kölelik" konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, köleliğin tarihsel çerçevesinin yeniden değerlendirilmesi ve buna kullanılan dilden başlanması gerektiğini vurguladı.

Mahama, "köle" teriminin kullanımının dahi bu süreçte mağdur edilen insanların kimlik ve onurunu gölgeleyebileceğine dikkati çekerek, "Köle diye bir şey yoktur. Zorla kaçırılan ve köleleştirilen insanlar vardır." dedi.

İnsanların temel hak ve onurlarının tanınması halinde bu tür bir tanımlamanın kabul edilemeyeceğini belirten Mahama, kölelik döneminde işlenen zulümlerin ve sonrasında ortaya çıkan eşitsizliklerin "Afrikalıların insan yerine konulmaması" nedeniyle sürdürüldüğünü kaydetti.

Mahama, köleleştirilen Afrikalıların birer insan değil mülk olarak görülmesinin bu adaletsizliklerin temelini oluşturduğunu ifade ederek, küresel söylemde değişim çağrısında bulundu.

Kölelik ve sonuçlarının ele alınış biçiminde Afrikalıların onurunun yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Mahama, "Bu konuyu tartışırken, her zaman Afrikalıların onurunu, köleleştirilen atalarımızın insanlığını ve dolayısıyla kendi insanlığımızı yeniden sahiplenmekle başlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

