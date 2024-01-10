- Mahmud Abbas ile görüşen Blinken, Ramallah'ta protesto edildi

RAMALLAH - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşürken bölge halkı tarafından protesto edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu ziyareti çerçevesinde dün gerçekleştirdiği İsrail ziyaretinin ardından Filistin'e geçti. Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelen Bakan Blinken, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Flistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantıda İsrail'in Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Kudüs'teki Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması, Gazze Şeridi'ne ulaşacak insani yardımın önemi, hastanelerin faaliyetlerine devam etmesinin sağlanması gerektiği konuları görüşüldü. Abbas, Filistin halkının topraklarından sürülmesi çağrısında bulunan İsrailli makamları tarafından alınan önlemlerin tehlikesi konusunda uyarıda bulunarak, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da hiçbir Filistinlinin yerinden edilmesini kabul etmediklerini vurgulayarak, "Bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Gazze Şeridi'nin Filistin'in bir parçası olduğunu ifade eden Abbas, Filistin'e ayrılan fonların derhal serbest bırakılması gerektiğini, bu fonların engellenmesinin uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini dile getirdi. Mahmud Abbas, Filistin halkının v yönetiminin Gazze Şeridi'ni terk etmeyeceğini sözlerine ekledi.

Blinken ise, Filistin ve İsrail'in barış ve güven içinde birlikte yaşayacağı bir devlet olması gerektiği görüşünü ifade etti.

Blinken protestosu

Blinken, Ramallah'ta temasları çerçevesinde Mahmud Abbas ile görüştüğü anlarda Ramallah halkı tarafından protesto edildi. "Blinken burada hoş karşılanmıyorsun" yazılı pankart taşıyan onlarca Filistinli, Blinken karşıtı sloganlar attı.

Blinken'dan Bahreyn'e sürpriz ziyaret

Blinken, Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Bahreyn'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek. Bahreyn Kralı Hamad ile görüşmesi beklenen Blinken, Orta Doğu turuna son anda eklediği Bahreyn ziyaretini tamamlayarak ülkesine dönecek.