DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazası geçirdi

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri'de oynanacak olan Vanspor FK- Batman Petrolspor maçı için Kayseri'ye gelirken trafik kazası geçirdi. Dindar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar yönetimindeki otomobil, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Topaklı ve Kalaba beldesi yakınlarındaki Çalılıgedik mevkisinde refüje çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milletvekili Dindar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
DEM Partili Dindar'ın Kayseri'de oynanacak TFF 2'nci Lig play- off mücadelesi için Ankara'dan Kayseri'ye geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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