Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı

Gümüşhane'de, Harşit Çayı kenarında mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi İmamoğlu Sokak mevkisinde 13 yaşındaki B.E, Harşit Çayı'na düşen topunu almak için indiği çay kenarında mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
B.E, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
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