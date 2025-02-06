Makas Atan Sürücüye 13 Bin Lira Ceza

Sancaktepe'de trafikte aracıyla makas atarak ilerleyen sürücüye 13 bin 420 lira ceza uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, otomobil sürücüsünün trafikte makas atarak ilerlediği görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
İncelemede 4 Şubat Salı günü Sancaktepe Fatih Mahallesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde seyreden otomobilin sürücüsünün M.Z.C. olduğu tespit edildi.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 13 bin 420 lira idari para cezası kesildi.
Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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