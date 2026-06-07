Malabadi Köprüsü'nde Yaz Şenliği

BATMAN ve Diyarbakır arasında bulunan tarihi Malabadi Köprüsü, Batman Valiliği tarafından düzenlenen yaz şenliğine ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi hem tarihi köprüyü gezdi hem de şenlikte doyasıya eğlendi.

Batman ve Diyarbakır arasında bulunan tarihi Malabadi Köprüsü yanında bulunan ve Kozluk Kaymakamlığı tarafından yapılan rekreasyon alanında Batman Valiliği öncülüğünde yaz şenliği düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı şenlik, öğrencilerin bayrakla Malabadi Köprüsünden kortej yürüyüşüyle geçmesiyle başladı. Tarih, doğa ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlik, gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte, halk oyunları, Kozluk Öğretmen Korosu konseri ve kemençe dinletisi gelenlerle buluştu. Şenliğe gelenler tarihi köprüyü gezerek, fotoğraf çektirdi.

'İNSANLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR'

Vali Yardımcısı Ekrem Güngör burada yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıllarda Malabadi Tabiat Parkını turizme açmıştık. Bu sene de içinde bulunduğumuz bu rekreasyon alanını ilimizin turizmine kazandırdık. Amacımız burada Batman'ı, bölgemizi, Malabadi'yi, Malabadi Tabiat Parkını tanıtmak, ilçemizi tanıtmak. İlimizdeki turizmi geliştirmek ve tanıtmak istiyoruz. Bu tarihi 1000 yıllık köprüyü tanıtmak, bölgemizde herkese ulaştırmak, insanların geldiği gördüğü, rahatlıkla ailesiyle beraber oturup dinlenebildiği bir alan oluşturmak istedik. Şenliğimiz de bu ayaklardan bir tanesiydi. Bugün de katılım yine beklediğimiz gibi. İnsanlar yoğun ilgi gösteriyor. Hem Diyarbakır'dan hem Batman'dan hem de bölgenin diğer illerinden insanlar geliyor ve buradaki güzelliği, bu tarihi şöleni yaşıyorlar" dedi.

Şenliğe eşi ve çocuğuyla beraber katılan Hüseyin Sezer, "Hem köprüyü hem de şenliği ziyaret edelim dedik. Yerel tarihi dokuyu gördük. Festivaldeki insanlarla, çocuğumuzla beraber eğlendik. Danuk diye bir yiyecek varmış. İlk kez onu gördük, ondan tattık. Güzeldi, eğlendik. Böyle festivallerimizin olması bizim için güzelö diye konuştu.

Şenliği çok beğendiğini ifade eden Mustafa Altunhan da, "Gezdik, gördük, gayet güzeldi. Herkese tavsiye ederim. Batman halkı için nefes alacak bir yer. Bu etkinlik tarih ve turizmi bir araya getirdi. Bu da şehrimize büyük artı oldu, büyük değer kattı" diye konuştu.