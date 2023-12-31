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Malatya'da 2 bin 200 emniyet personeliyle yılbaşı denetimleri gerçekleştiriliyor - Son Dakika
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Malatya'da 2 bin 200 emniyet personeliyle yılbaşı denetimleri gerçekleştiriliyor

Malatya Valiliği tarafından alınan yılbaşı tedbirleri kapsamında, Emniyet Müdürlüğü vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için yoğun bulunan noktalarda denetimlerini arttırdı. Kentte 13 güzergahta yaya devriye, 16 sabit noktada uygulama için 2 bin 200 personel görevlendirildi. Trafik ekipleri de araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği güzergahlarda tedbirlerini aldı. Kontroller gece boyunca devam edecek.

Malatya\'da 2 bin 200 emniyet personeliyle yılbaşı denetimleri gerçekleştiriliyor
31.12.2023 - 19:31,
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Malatya'da 2 bin 200 emniyet personeliyle yılbaşı denetimleri gerçekleştiriliyor.

Malatya Valiliğince alınan yılbaşı tedbirleri kapsamında, Emniyet Müdürlüğü vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmeleri amacıyla halkın yoğun bulunduğu caddeler, umuma açık eğlence yerleri, alışveriş merkezleri, parklar, tren garı ve otobüs terminali gibi noktalar da denetimlerini arttırdı.

Kentte, 13 güzergahta yaya devriye, 16 sabit noktada uygulama için personel görevlendirildi. 141 ekip, yaklaşık 2 bin 200 personelle denetimler gerçekleştiriyor.

Araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği güzergahlarda trafik ekiplerince de gerekli tedbirler alındı. Gece boyunca kontroller devam edecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da 2 bin 200 emniyet personeliyle yılbaşı denetimleri gerçekleştiriliyor - Son Dakika
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