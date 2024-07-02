Malatya'da Cami Yardım Kutusundan Para Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Malatya'da, bir camideki yardım kutusundan para çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki bir camideki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Camideki yardım kutusundan para çaldığı iddia edilen şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.