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Malatya'da meydana gelen deprem televizyon programında kaydedildi - Son Dakika
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Malatya'da meydana gelen deprem televizyon programında kaydedildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, kentte bir televizyonun program çekiminde kaydedildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Deprem anında programın sunucusu ve konuğu panik yaşadı.

Malatya\'da meydana gelen deprem televizyon programında kaydedildi
25.01.2024 - 19:17,  Güncelleme: 19:18
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem anı, kentte bir televizyonun program çekiminde kaydedildi.

???????Battalgazi'de saat 16.04'te meydana gelen deprem, Gaziantep, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

???????Depreme, Malatya Vuslat Televizyonu'nda "Cumanın Bereketi" programının sunuculuğunu yapan Mehmet Refik Metin ve konuğu Din Görevlisi Mehmet Menteş program çekiminde yakalandı.

Deprem anında konuğun ve program yapımcısının panik yaşadığı görüldü.

Kaynak: AA
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